Son dakika haber... Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli çocuğa akülü araç verdi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Esma Erbek'e akülü araç desteğinde bulundu.
SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Esma Erbek'e akülü araç desteğinde bulundu.
Barış mahallesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 6 yaşındaki Esma Erbek'in yakınları İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ulaşarak akülü araç istedi.
Ailenin talebine olumlu yanıt veren Yılmaz, Esma'yı eğitim gördüğü okulda ziyaret etti, aracını verdi.
Ailenin de sorunlarını dinleyen Yılmaz, engellilere yönelik araç desteğinin devam edeceğini söyledi.
Anne Gülistan Erbek, kızının en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri