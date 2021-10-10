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Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haberler: Rize'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi.

HEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasının kazan dairesinde dün meydana gelen patlamada yaşamanı yitiren Sinan Taşkın için Pazar Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Taşkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ ile fabrika çalışanları katıldı.

Taşkın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yücehisar köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Ramazan Hacisalihoğlu ise vücudundaki ileri derece yanıklar nedeniyle Rize'deki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi. Hacisalihoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Rize'de çay fabrikasındaki patlamada ölen kişinin cenazesi defnedildi - Haberler
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