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Son dakika haber... Malatya'da polis ekipleri öğrencilere güvenli interneti anlattı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Malatya'da polis ekipleri öğrencilere güvenli interneti anlattı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce SİBERAY programı kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce SİBERAY programı kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğündün yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde öğrencilere eğitim verildi.

Battalgazi ilçesi Hacı İbrahim Işık İlkokulu'nda öğrenim gören 450 öğrenciye, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.

İnternet kullanımında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili öğrencilerin soruları cevaplandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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