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Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi Muğla'nın Milas ilçesinde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Olcay Pas için resmi tören düzenlendi.

MUĞLA (İHA) - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Olcay Pas için resmi tören düzenlendi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Olcay Pas, dün gece evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Pas için bugün Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Garnizon Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Polis Memuru Olcay Pas'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bodrum'un Aşağı Mazı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında polis memuru Olcay Pas'ın eşi İpek Pas gözyaşlarına hakim olamadı.

40 yaşında olan ve 2008 yılında Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimini tamamlayan Polis Memuru Olcay Pas, 2008 yılında Muğla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamış, 2010 - 2012 yılları arasında Şırnak ilinde şark görevini yerine getirmiş, 2012 yılından bu güne kadar ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmaktaydı.

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haber... Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı - Son Dakika Haberleri
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