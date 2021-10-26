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Son dakika haber | Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haber: İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2'si jandarma eri toplam 4 kişi yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2'si jandarma eri toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmir'in Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan Sarı (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen askeri personelin kullandığı 35 JAA 677 plakalı resmi jandarma aracı, trafik ışıkların bulunduğu mevki'ide çarpıştı. Jandarma aracı çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir müstakil eve girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 2'si er 1'i sivil toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Hasan Sarı, olay yerine gelen ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma aracında bulunan ve ifadeye götürülen Sami Doğru (72) da önce Kiraz Devlet Hastanesine ve daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 askeri personelin de Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Yaralı erlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber | Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haber | Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haber | Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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