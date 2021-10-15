Son dakika haber! Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor - Haberler
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Son dakika haber! Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Eski ABD Başkanı Clinton enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi olduğu bildirildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi olduğu bildirildi.

Clinton'ın doktorları Alpesh Amin ve Lisa Bardack, yaptıkları yazılı açıklamada, Clinton'ın 12 Ekim Salı günü California'daki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "2 günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşıldı.

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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