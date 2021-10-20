Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Denizli'de jandarma trafik ekipleri okul servisi denetimlerine devam ediyor.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma trafik ekipleri okul servisi denetimlerine devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, kente bağlı köy ve mahallelerde taşımalı eğitim ve özel eğitim kapsamında taşımacılık faaliyeti yapan okul servis araçlarına yönelik denetimlerde, 54 okul servis şoförü hakkında cezai işlem uygulanırken, 7 servis aracı trafikten men edildi.
Eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği açıklandı.