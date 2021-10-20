Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor

Son dakika haberler: Denizli'de jandarma trafik ekipleri okul servisi denetimlerine devam ediyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma trafik ekipleri okul servisi denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, kente bağlı köy ve mahallelerde taşımalı eğitim ve özel eğitim kapsamında taşımacılık faaliyeti yapan okul servis araçlarına yönelik denetimlerde, 54 okul servis şoförü hakkında cezai işlem uygulanırken, 7 servis aracı trafikten men edildi.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor

Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title