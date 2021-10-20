Son dakika haber! Denizli'de jandarmanın okul servisleri denetimi sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma trafik ekipleri okul servisi denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, kente bağlı köy ve mahallelerde taşımalı eğitim ve özel eğitim kapsamında taşımacılık faaliyeti yapan okul servis araçlarına yönelik denetimlerde, 54 okul servis şoförü hakkında cezai işlem uygulanırken, 7 servis aracı trafikten men edildi.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerin devam edeceği açıklandı.