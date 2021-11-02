Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı Zeytinburnu'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar 3. kattan kendilerini beton zemine attı Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Zeytinburnu'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar 3. kattan kendilerini beton zemine attı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı. Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1'i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 01: 45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangında can pazarı yaşandı, o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı

Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu.

Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı. Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri
Bir anda alevler içinde kaldı! 'Unlu' doğum günü şakası az kalsın öldürüyordu

Bir anda alevler içinde kaldı! 'Unlu' doğum günü şakası az kalsın öldürüyordu

 Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

Son dakika haberleri | Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

 Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da korkutan yangın

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da korkutan yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title