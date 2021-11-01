İntihar mı cinayet mi? 89 yaşındaki adam, başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 89 yaşındaki Mehmet Bozdemir, evinde tüfekle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
Dallıkavak Mahallesi'nde oturan Mehmet Bozdemir'den haber alamayan yakınları, şüphe üzerine eve gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine jandarma çağrıldı.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Eve giren ekipler Bozdemir'i başından tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Bozdemir'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Bozdemir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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