Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: 'Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler' - Haberler
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"

AA / Ogün Duru - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu:

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar ( Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"

AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında...
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Haber: Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: 'Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler' - Haberler
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