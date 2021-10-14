Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"
Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"
Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi eğer bunlar ( Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler"
AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri