Son dakika gündem: Isparta'da otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Isparta'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 07 AGE 785 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada durakta bekleyen 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.