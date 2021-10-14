Son dakika gündem: Denizli'de kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Zeytinköy Mahallesi 4069. Sokak'ta cipin bir kişiye çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, 35 MRT 34 cipin altında kalan Murat A'nın (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Murat A'nın cenazesi, itfaiye ekibince aracın altından çıkarıldı.

Cipi kullanan D.K. (34) gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen D.K'nin, erkek arkadaşına yanlışlıkla çarptığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.