Son dakika gündem: Çekmeköy'deki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

Çekmeköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı, kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde giden hafif ticari araç, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımdaki biri çocuk 2 yaya çarparak, yola devrildi. Kazada, 2 yayanın yanı sıra araç sürücüsü ile yanındaki 1 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılar arasındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.