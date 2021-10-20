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Son dakika gündem: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada

İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı Heyelanı bu sözlerle anlattı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Çamlıhemşin'de heyelan kamerada

Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

Heyelanı bu sözlerle anlattı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde saat 15.00 sularında heyelana neden oldu. Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan toprak kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi'ne kadar indi. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Son dakika gündem: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada

Son dakika gündem: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada

Son dakika gündem: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada

Son dakika gündem: Çamlıhemşin'de heyelan kamerada
İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Son Dakika Haberleri
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