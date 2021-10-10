Son dakika gündem: Burdur'da beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Topal'ın (23) kullandığı 32 DT 862 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Belinay Alakaş (1,5), Dudu Topal (50), Türker Altunok (36), Azime Tuğçe Altunok (29) ve Berra Altunok (7) sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Belinay Alakaş ve Dudu Topal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.