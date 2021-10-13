Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı - Haberler
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Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, 1,5 yıllık süreçte kente 315 milyon 984 bin liralık yatırım yaptı.

IĞDIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, 1,5 yıllık süreçte kente 315 milyon 984 bin liralık yatırım yaptı.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), kente kazandırılan yatırımlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı, peyzaj, çevre düzenleme, imar ve sosyal yaşam alanları başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları paylaşan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Eski Doğubayazıt yolu içme suyu ve yenileme hattı için 272 bin 219 lira, Dilucu Şehitleri Anıt Parkı için 888 bin 888 lira, asfalt ve kaldırım yapım işi için 10 milyon 380 bin lira, Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projesi için 214 milyon 971 bin 898 lira, Karakuyu Caddesi için 2 milyon 692 bin lira, Iğdır İçme Suyu Projesi için 35 milyon 242 bin lira, katı atık düzenli depolama ön işlem ve yeni lot yapımı için 18 milyon 542 bin 588 lira, Uluhan Caddesi için 730 bin lira, İskender Iğdır Caddesi için 5 milyon 565 bin lira, şehirler arası otogar için 14 milyon lira, meyve ve sebze hali için 8 milyon lira, Yeşil Kuşak Projesi için 3 milyon lira ve çok amaçlı sosyal yaşam alanları için 2 milyon lira harcandı."

Sarıibrahim, görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesinin bugüne kadar 86 milyon 200 bin lira borcunun ödendiğini belirterek, kentin altyapı başta olmak üzere en büyük sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü sözlerine ekledi.

Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı

Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi 1,5 yılda yaklaşık 316 milyon lira yatırım yaptı - Haberler
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