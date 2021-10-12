Son dakika: DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Deaş operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 dürbün, tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 30 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Bu arada, daha önce yakalanan üst düzey DEAŞ'lının ifadeleri doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve 6'sının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.