Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini...

AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez."

AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri
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