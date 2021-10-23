Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini...
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri