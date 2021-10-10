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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar"

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Müslüm Gürses'ten "Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısının çalınması Şahin Kendirci'nin "Adana'ya Gel Gidek" türküsünü seslendirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahin Kendirci'nin "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesi ADANA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Müslüm Gürses'ten "Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısının çalınması

Şahin Kendirci'nin "Adana'ya Gel Gidek" türküsünü seslendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahin Kendirci'nin "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesi ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. (3)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
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