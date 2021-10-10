Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar"
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Müslüm Gürses'ten "Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısının çalınması Şahin Kendirci'nin "Adana'ya Gel Gidek" türküsünü seslendirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahin Kendirci'nin "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesi ADANA...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Müslüm Gürses'ten "Sevda Yüklü Kervanlar" şarkısının çalınması
Şahin Kendirci'nin "Adana'ya Gel Gidek" türküsünü seslendirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahin Kendirci'nin "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesi ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. (3)