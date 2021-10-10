Son dakika! Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika! Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Son dakika! Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Bursa'da bir kişiyi sırtından tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi sırtından tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Husumetli oldukları öğrenilen R.D. (22) ile Emrah A. (32), Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 12. Yayla Sokak'ta karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla R.D'yi sırtından vurarak yaraladığı öne sürülen Emrah A, olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan R.D, sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Emrah A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.?

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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