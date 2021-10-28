Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik"
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katımlıyla AKM'de gerçekleşti.
İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katımlıyla Akm'de gerçekleşti.