Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik" - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik"

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katımlıyla AKM'de gerçekleşti.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katımlıyla Akm'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Beyoğlu'nda bir değerler bütünü meydana getirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
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