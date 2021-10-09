Adliyede avukatı vuran saldırgan kaçamadan yakayı ele verdi! Anbean kamerada - Haberler
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Adliyede avukatı vuran saldırgan kaçamadan yakayı ele verdi! Anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüphelinin olay yerinden kaçmaya çalışırken tesadüfen caddeden geçen bir polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde edinilen bilgiye göre Kadir Ö. babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu.

Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde avukat A.İ'nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyede avukatı vuran saldırgan kaçamadan yakayı ele verdi! Anbean kamerada
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri
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