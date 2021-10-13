Son dakika 3. sayfa: Evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni toprağa verildi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Betül Güler tarafından evindeki yatağında hareketsiz şekilde bulunan Mahmut Hakan Güler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni olan Mahmut Hakan Güler, Karşıyaka'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Güler'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Evinde ölü bulunan eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu
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