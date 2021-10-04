Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Çan ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Dereoba köyünden Etili köyüne 17 KC 416 plakalı özel aracıyla seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole uçan otomobilin sürücüsü B.P. yaralandı. Kavak ağaçlarına vurarak durabilen Şahin sürücüsü B.P. olay yerine gelen ambulans ile Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ÇANAKKALE

Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika 3. sayfa: Çan'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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