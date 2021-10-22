Taşköprü Belediyesi tarafından sokak hayvanlarını besleyen gönüllüler için sepetli bisiklet alındı.

Hayvanseverler, Belediye Hilal Masa'da bulundurulan bisikleti alarak ilçedeki besleme odaklarına mama bırakabilecek.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, ilçe merkezinin çeşitli noktalarına konumlandırılan kedievi ve köpek beslemesi yapmak isteyen vatandaşlar için kolaylık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hayvanseverlere her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Çatal, "Sokak canlılarımıza besleme odaklarına mama bırakan gönüllü vatandaşlarımız için belediyemizce sepetli bisiklet alarak hayvanseverlerimize kolaylık sağlamak amacındayız. Mamalarını sepete koyarak hem yorulmadan hem de daha hızlı mama odaklarını ziyaret edebilecekler. Sokak canlılarımızın her zaman yanındayız." dedi.