Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, " Hacı Bektaş Veli'yi Anma" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki THM korosu ses sanatçıları, solo ve koro olarak deyiş ve türküler seslendirdi.

Konseri vali yardımcıları Adil Nas, Şakir Öner Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve çok sayıda sanatsever izledi.