Sivas'ta THM Korosu konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Hacı Bektaş Veli'yi Anma" adlı konser programı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, " Hacı Bektaş Veli'yi Anma" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki THM korosu ses sanatçıları, solo ve koro olarak deyiş ve türküler seslendirdi.

Konseri vali yardımcıları Adil Nas, Şakir Öner Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve çok sayıda sanatsever izledi.

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Sivas'ta THM Korosu konser verdi

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title