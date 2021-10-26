SİÜ Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, düzenlenen basın toplantısında yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

Şındak, Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Keçi Payetleme Projesi ile SİÜ'nün Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite seçildiğini dile getiren Şındak, bu ve benzer projelerle Siirt'in tarım ve hayvancılıkta gelişeceğini söyledi.

Veteriner Fakültesi bünyesinde 8 bin 300 metrekare kapalı alanda 6 ameliyat, radyoloji merkezi, eczane, idari ofis ve muayene odalarından oluşan Hayvan Hastanesi inşaatının bitme aşamasında olduğunu ifade eden Şındak, 13 bin 500 metrekare alanda 15 laboratuvar, 30 derslikten oluşan Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının inşasının ise devam ettiğini belirtti.

Şındak, Tıp Fakültesi kuruluş sürecine ilişkin de çalışmaların hızlandırıldığını dile getirerek, SİÜ'nün artık devasa bir üniversiteye dönüştüğünü kaydetti.

Üniversitede öğrenci sayısının 16 bini aştığına işaret eden Şındak, yabancı uyruklu öğrenci sayısının da arttığını aktardı.

Şındak, "Bir yandan akademik personel sayımızı artırıyoruz diğer yanda da akademik çalışma ve ihtiyaç hissedilen binalar yapıyoruz. ve ön önemlisi de kendi ilimizin ve bölgemizin şartlarına uygun yeni bölümlerin açılması için çabalıyoruz." dedi.

Toplantının ardından Rektör Şındak, gazetecileri inşası süren yatırımlarla ilgili yerinde bilgilendirdi.