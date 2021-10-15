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Sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Isparta'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Yalvaç ilçesi Körküler köyü mevkiinde bulunan sit alanında A.A, Ö.T., İ.A., M.E.P., M.S., R.B., R.A. ve H.S. isimli 8 şüpheli iş makinesi ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan 1 adet iş makinesi kepçe ile 1 adet detektöre el koydu. Ekiplerinin 2 adet Osmanlı ve Bizans dönemine ait mühür ele geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler, Senirkent ilçesi Başköy'de ikamet eden Y.B. isimli şahsın, satmak amacıyla elinde bulundurduğu 1 adet Roma dönemine ait üzerinde girland çelenk ve ortasında gorgo başı kabartma figürü bulunan lahit mezar parçası, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - ISPARTA

Sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

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