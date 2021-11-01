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İran sınırında devriye gezen askerler, su dolu hendekte erkek cesedi buldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran sınırında devriye gezen askerler, su dolu hendekte erkek cesedi buldu

Van'ın Özalp ilçesinde Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu. Ceset, ekipler tarafınsan sudan çıkarılırken, şahsın kimlik ve uyruk tespiti için çalışmalar sürüyor.

ÖZALP, VAN (DHA) - Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu'nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.

DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

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