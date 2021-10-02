Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi - Haberler
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Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

KİLİS'in Suriye sınırındaki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, durdurulan 2 kişinin çantalarındaki kafeslerde 222 saka kuşu ele geçirildi.

KİLİS'in Suriye sınırındaki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, durdurulan 2 kişinin çantalarındaki kafeslerde 222 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, doğaya salınırken, Suriye uyruklu İ.Ş. ve C.İ.'ye 216 bin 90 lira ceza kesildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Suriye'ye geçmek isteyen 2 kişiyi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, büyük çantaların içine gizlenmiş kafeslerde 222 saka kuşu bulundu. Hileli avlanma yöntemiyle yakalandığı belirlenen ve Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirilen kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğal yaşama salındı. Suriye uyruklu İ.Ş. ve C.İ.'ye 'saka kuşlarını avlamak'tan 5 bin 190, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 210 bin 900 lira olmak üzere toplam 216 bin 90 lira para idari para cezası uygulandı.?


Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sınır kapısında Suriye'ye götürülmek istenen 222 saka kuşu ele geçirildi - Haberler
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