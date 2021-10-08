Singapur Hava Yolları, İstanbul'a haftalık sefer sayısını 3'e çıkaracak - Haberler
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Singapur Hava Yolları, İstanbul'a haftalık sefer sayısını 3'e çıkaracak

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Singapur Hava Yolları, İstanbul'a haftalık sefer sayısını 3'e çıkaracak

Singapur Hava Yolları, 1 Kasım itibarıyla İstanbul'a haftalık 2 olan sefer sayısını 3'e yükseltecek.

İSTANBUL (AA) - Singapur Hava Yolları, 1 Kasım itibarıyla İstanbul'a haftalık 2 olan sefer sayısını 3'e yükseltecek.

Singapur Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, bu olağandışı zamanlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, uçuşundan varış noktasına kadar yolcuların sağlığını korumak amacıyla sürekli yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Kasım itibarıyla 2 olan haftalık sefer sayısının 3'e çıkarılacağı bilgisi verilerek, seferlerin, pazartesi, perşembe, cumartesi günleri karşılıklı yapılacağı kaydedildi.

Yolcuların uçuş tarifeleri için "https://www.singaporeair.com/en_UK/tr/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9" adresinden detaylı bilgiye ulaşacağı aktarıldı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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