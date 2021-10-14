MERİÇ, EDİRNE (AA) - Filmin fragmanı Buğra Kekik'in yönettiği; Erkan Çelik, Hülya Diken, Oğuz Öztaş, Meriç Akay ve Barış Baktaş'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Ceberruh"; bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikayesini konu alıyor.

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