Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası

Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

SİLİVRİ'de tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangına kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Hasan Sezen sokakta bulunan tek katlı evin çatısında saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu evin çatı kısmı ile bazı eşyalar zarar gördü. Kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası

Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası

Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası

Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası

Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası
Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

 Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Kubilay Aka Zeynep Bastık Tamer Karadağlı
Spor Muslera Schumacher Stefan Kuntz Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 07:38:54. #1.17#