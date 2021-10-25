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Şile otobanında inanılmaz kaza: o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şile otobanında inanılmaz kaza: o anlar kamerada

Şile otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen araba çarptı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile otobanında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş, seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş yolun diğer şeridinde seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir başka aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulması ve diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor. - İSTANBUL

Şile otobanında inanılmaz kaza: o anlar kamerada

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