Seydişehir Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti - Haberler
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Seydişehir Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Musa Toklu ve Taraşçı Mahallesi muhtarı İbrahim Cam ile birlikte evi yanan Nafi Kocagöz'ü ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Musa Toklu ve Taraşçı Mahallesi muhtarı İbrahim Cam ile birlikte evi yanan Nafi Kocagöz'ü ziyaret etti.

Kaymakam Pişkin, ziyarette, Kocagöz'e gereken yardımı yapacaklarını ifade ederek, "Devlet olarak tüm gücümüzle yanınızdayız. Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasarı gidermek için Kaymakamlık olarak gereken desteği sağlayacağız." dedi.

Evi yanan Nafi Kocagöz de yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını belirterek, "Yangın sırasında mahalle sakinleri, itfaiye ve belediye ekipleri seferber oldu. Her şeyimiz yandı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, evi yanan aileyi ziyaret etti

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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