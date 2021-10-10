Seydişehir'de çıkan yangında 3 kuzu telef oldu
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 3 kuzu telef oldu, 20 ton saman yandı.
Seydişehir'de evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 3 kuzu telef oldu, 20 ton saman yandı.
Gölyüzü Mahallesi'nde Arife Yılmaz'a ait 2 katlı evin çatısının tamiratı esnasında meydana gelen yangın komşusu İbrahim Kalkan'ın evine ve samanlığa sıçradı.
Yangını gören mahalleli, itfaiye ekipleri ve Seydişehir Belediyesine ait iş makinelerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında İbrahim Kalkan'a ait 2 katlı ev ve samanlık tamamen yandı.
Ahırda bulunan 20 ton samanın yandığı, 3 adet kuzununsa telef olduğu öğrenildi.???????
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri