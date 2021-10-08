Sevilay İmamoğlu Öcal kimdir? Sevilay İmamoğlu Öcal hangi takımda oynuyor?

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumadan diğer oyuncuların isimlerini saymaya başladı. İmamoğlu'nun soyadını söylemediği için sosyal medyada gündem olan spikere bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Peki, Sevilay İmamoğlu Öcalkimdir?

SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1984

Kaç yaşında: 37yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Boy: 1,76 m

Sevilay İmamoğlu Öcal bir olduğu Türk kadın hentbol kaleci pozisyonunaoynamaktadır. Türk milli takımının oyuncusudur[1] Aynı zamanda Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor eğitimi bölümünde eğitim almıştır.

Sevilay İmamoğlu Öcal önce Muratpaşa Bld. SK , Temmuz 2011'de Antalya'da , profesyonel kariyerine başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi SK , Ankara Havelsan, Üsküdar Belediyespor ve Kastamonu G. MSK'da forma giydi . Üsküdar Belediyespor'da sol kanatta oynarken kalecileri gidince kaleci pozisyonuna geçmek zorunda kaldı.

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