Hem tekmeledi hem yumrukladı! Gözü dönen adam, sevgilisini sokak ortasında böyle dövdü - Haberler
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Hem tekmeledi hem yumrukladı! Gözü dönen adam, sevgilisini sokak ortasında böyle dövdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de T.Y. sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.'yi aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.'nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde T.Y. ile sevgilisi B.G. sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı.

T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevgilisini sokak ortasında dövdü

B.G.'nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.'nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.

Hem tekmeledi hem yumrukladı! Gözü dönen adam, sevgilisini sokak ortasında böyle dövdü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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