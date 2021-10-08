Serem Tan kimdir? Serem Tan hayatı ve biyografisi! Serem Tan kaç yaşında, nereli?

Sporgündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Serem Tan merak konusu oldu. İşte Serem Tan hakkında merak edilen Serem Tan kimdir, Serem Tan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEREM TAN KİMDİR?

Serem Tan spor spikeridir. Sabancı Üniversitesi'nde eğitim alan Ayşe Serem Tan, Galatasaray Üniversitesi'nde akademik kariyerini geliştirmiştir.

Spor spikerliği yapan Serem tan EmreKaplan ile dünya evine girdi.

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