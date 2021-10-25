Seferihisar'da toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Seferihisar'da toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik denetim yapıldı

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
Seferihisar'da toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik denetim yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde yer alan Doğanbey, Payamlı, Ürkmez ve Gümüldür mahalleleri güzergahında durdurdukları araçlarda evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri, cep telefonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Denetim sırasında ekiplere eşlik eden Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Başkanı Hasan Fehmi Abacı, yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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