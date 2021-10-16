Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı - Haberler
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Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili açıklama yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası istenen Sedat Peker, "Hakkımda bir dava açılmış, bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca da 300 - 500 sene de ceza istemişler. Vallahi bana hakaret etselerdi bundan daha iyiydi. Bazı şahıslara 5.000 sene 10.000 sene ceza istenirken bu istenen ceza bana hiç yakışmadı. Ezik miyim ben?" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Peker'in Çekmeköy'de 2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Peker'in, ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da toplam 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 26'sı tutuklu 92 şüpheliden Sedat Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianameAnadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken firari durumda Sedat Peker, hakkında istenen cezalara sosyal medyadan tepki gösterdi. Peker açıklamasında "Hakkımda bir dava açılmış, bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca da 300 - 500 sene de ceza istemişler. Vallahi bana hakaret etselerdi bundan daha iyiydi. Bazı şahıslara 5.000 sene 10.000 sene ceza istenirken bu istenen ceza bana hiç yakışmadı. Ezik miyim ben?"

Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı

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