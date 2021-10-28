ŞEBNEM'İN KATİL ZANLISI FURKAN ZIBINCI TUTUKLANDI

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

GÖZYAŞI SEL OLDU

Öte yandan Şebnem Şirin'i (25) cenazesi evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ulu Camii'ye götürüldü. Buradaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki ve acılı ailenin yakınları katıldı. Zanlı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Cenaze töreni öncesi anne Pervin Tokat, Ona kıyılır mı Yavrum gitti, canım kızım gitti diyerek gözyaşı döktü. Baba Halil Şirin ise tabuta sarılarak, Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür Kime ne zararı vardı benim kızımın Vicdansız, nasıl kıydın Mürüvvetini göremedim kızım. Allah'ım nasıl yaşarım. Gelin olduğunu göremedim kızım. Hayallerim vardı seninle, hayallerimi aldılar diyerek feryat etti. Ağabey Şevket Şirin de kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından baba Halil Şirin kızının tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine götürüldü.

KADINLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI

Cenaze töreninin ardından caminin yanında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı. Eylemin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bugün hepimiz için üzüntülü bir gün. Az önce 5 dakika sustuk. Çünkü hep bağırdık. Bir kadın, bir kız kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin istiyoruz. Bütün kadınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyi bir insandı. Dünya tatlısı, hayata bağlı, insanları hayvanları seven birisiydi. Her sabah sokak kedilerini, köpeklerini beslerdi. Sevgi doluydu. Pırıl pırıl bir genç kızdı. Çok üzgünüz dedi.