Seagate, Xbox Series X/S için SSD getiriyor

Xbox Series X/S'de yüksek hızlı depolama alanının 1 TB'dan daha fazla depolama oluşacak. Seagate, Series X için yeni nesil oyunların kapasitesini etkili bir şekilde üçe katlayan 2 TB depolama genişleme kartını tanıttı.

Aralık ayının başlarında çıkış yapacak SSD'nin yurtdışı fiyatı 400 dolara mal olacak. Seagate'in, Kasım ortasında 512 GB'lık bir kart daha piyasaya sürmeyi düşünüyor ve onun fiyatı ise 139 dolar olarak belirlendi. Türkiye fiyatları şu anlık belli değil.

Yüksek fiyatlardan kaçınmak şimdilik zor olacak. PlayStation 5'te olduğu gibi Xbox Series X/S, en son oyunları çalıştıracaksanız dahili SSD kadar hızlı harici depolama alanı gerekmektedir. Bu, Seagate gibi satıcıları son teknoloji NVMe sürücüleri kullanmaktan başka seçenek bırakmıyor. Teknolojinin maliyetleri düştükçe fiyatların düşmesi şaşırtıcı olmayacaktır, ancak bu bir süre gerçekleşmeyebilir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Haberler.com - Son Dakika Haberleri