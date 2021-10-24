Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erzincan'ın Kemaliye ilçe merkezinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Kıbrıs Gazisi Osman Nuri Gültekin için Dua eden Sayın Valimiz, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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