Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretleer Gerçekleştirildi - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretleer Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretleer Gerçekleştirildi

İlk olarak Sivas Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

AZİZİYE, ERZURUM (Habermetre) - İlk olarak Sivas Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra ilimiz Refahiye ilçesi Murat Çayırı Köyü Muhtarı Tuncay Uçar, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Ardından Erzurum ili Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi Muhtarı Nabi Eren, Sayın Valimizi makamında ziyaret etti. Akabinde İş İnsanı İsmail Akgöz, Sayın Valimize ziyarette bulundu. Son olarak Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu başkanı Şaban Koçoğlu ve yönetimi Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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