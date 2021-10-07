Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Haberler | Güncel
Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını, unutunca polise başvurdu.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını, unutunca polise başvurdu. Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü, polisin aramasıyla ilçeye dönüp altınları teslim etti.

Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu. Ekipler, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti. Arac¸ plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi. Tüccar aynı gün Tufanbeyli I·lc¸e Emniyet Amirligˆi'ne kamyoneti ile birlikte geldi. Yapılan aramada pamuklar ic¸erisinde 14 cumhuriyet altını bulundu. Yaklas¸ık 45 bin lira degˆerindeki altınlar, sahibi N.E.'ye teslim edildi.


Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Son Dakika Haberleri
Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

 HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:52:36. #1.11#