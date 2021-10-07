Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını, unutunca polise başvurdu. Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü, polisin aramasıyla ilçeye dönüp altınları teslim etti.

Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu. Ekipler, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti. Arac¸ plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi. Tüccar aynı gün Tufanbeyli I·lc¸e Emniyet Amirligˆi'ne kamyoneti ile birlikte geldi. Yapılan aramada pamuklar ic¸erisinde 14 cumhuriyet altını bulundu. Yaklas¸ık 45 bin lira degˆerindeki altınlar, sahibi N.E.'ye teslim edildi.