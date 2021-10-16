Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Mustafa Üstündağ Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mustafa Üstündağ merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nereli, mesleği nedir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1977

kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli:Mersin

Boy: 1,74 m

Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

Haberler.com - Gündem