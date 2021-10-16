Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kaç yaşında?
Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mustafa Üstündağ araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nereli, mesleği nedir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi nedir?
Ünlü sanatçı Mustafa Üstündağ Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mustafa Üstündağ merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nereli, mesleği nedir? Mustafa Üstündağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Doğum tarihi: 11 Şubat 1977
kaç yaşında: 44 yaşında
Nereli:Mersin
Boy: 1,74 m
Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.