Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü - Haberler
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Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

KARS (İHA) - Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü - Haberler
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