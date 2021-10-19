Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta çanta içerisinde erkek bebek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir mezarlıkta çanta içerisinde erkek bebek cesedi bulundu.

Karaköprü ilçesindeki Mehmetçik Mahallesi Mezarlığı'nda bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa süre önce doğduğu tespit edilen erkek bebeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

 Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti

Kamyonetin çarptığı kadın öldü, yanından geçen araçların duyarsızlığı pes dedirtti

 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title