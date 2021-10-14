Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi - Haberler
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Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Şanlıurfa'da ailelere madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ailelere madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Haliliye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Projesi" kapsamında Ahmet Yesevi, Akpınar, Atatürk ve Bağlarbaşı mahallelerinde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında ailelere bilgilendirme çalışması yapıldı.

Uzman kişilerce verilen eğitimde, ailelere bağımlılık tanımı, bağımlılıktan korunmanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğu, hayır diyebilmenin önemi, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, riskli ortamların neler olabileceği, bağımlılığın sağlık boyutu, kişisel davranış örüntülerinin neler olabileceği konularında bilgiler verildi.

İlk olarak nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu 4 mahallede gerçekleştirilen eğitimlerin gelecekte periyodik olarak ilçe sınırlarındaki mahallelerin tamamında yapılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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